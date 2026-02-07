Geçtiğimiz hafta küme düşme hattındaki Adanaspor’u 6-0 yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursaspor, bu hafta kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Grubun güçlü takımlarından Isparta32spor’la karşı karşıya gelecek ekip, rakibini yenerek çok önemli bir virajı kayıpsız geçmeye çalışacak.

Teknik Direktör Mustafa Er’in takıma alışması ve yeni transferlerinde formunu bulmasıyla daha da güçlenen temsilcimiz, tüm hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Yeşil Beyazlılar geride kalan 22 hafta sonunda 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Rakip fileleri 56 kez havalandırıp kalesinde 15 gol gören Bursaspor, deplasman oynadığı 10 karşılaşmada ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

ISPARTA32SPOR NASIL BİR EKİP?

Bu sezon oynadığı 22 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Isparta32Spor, topladığı 39 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor. Bu sezon attığı 45 gole karşılık kalesinde ise 24 gol yiyen ekip, hücum yollarında etkili bir görüntü ortaya koydu. İç Anadolu temsilcisi bu sezon kendi sahasında oynadığı 11 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Takımın en golcü isimleri 8’er gol kaydeden Baran Başyiğit ve Sinan Akaydın ile 7 gol atan Hasan Kaya ve 6 golü bulunan Ziya Alkurt oldu. Bu arada sezonun ilk yarısında oynanan lig maçında Isparta32Spor, Bursaspor’u deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

MAÇ NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 23. Hafta mücadelesinde Isparta32Spor-Bursaspor arasında ki karşılaşma 8 Şubat Pazar günü saat 15.00’de Atatürk Stadında başlayacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.