Kaza Turgutalp Mahallesi Gülsüm Hanım Sokakta meydana geldi. Sürücü Önder O.(48) yönetimindeki 16 MEU 04 plakalı otomobil ile sürücü Ali Z.(34) yönetimindeki 16 BOB 195 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletlerden düşen sürücü ile arkasındaki Veli Ş.(32) yaralandı. Yaralılar çarpan sürücünün aracıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen motosikletin sürücüsü ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.