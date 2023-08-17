Bursa'da yalnız yaşayan 67 yaşındaki bir adam, kaldığı evde hayatını kaybetti. Olayın şüpheli olabileceği düşünülerek soruşturma başlatıldı ve yaşlı adamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan evinde tek başına yaşayan Musa Boşnak'tan bir süre haber alamayan komşuları, endişelenerek kapısını çaldı. Ancak kapının ardından cevap gelmeyince durumu hemen polise bildirdiler. İhbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini gördüler. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, ölümün şüpheli görülmesi üzerine Boşnak'ın cenazesi kesin ölüm sebebini belirlemek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yaşlı adamın ölüm nedeni ve olayın detaylarına dair daha fazla bilgi edinilene kadar soruşturmanın devam edeceği belirtildi.