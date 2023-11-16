Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği 'huzur' uygulamasında etkili sonuçlar elde etti. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çevik Kuvvet, TEM, Güvenlik, Trafik ve Narkotik Şube Müdürlüğü personeli ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan uygulamada 441 kişi sorgulandı.

Yapılan sorgulamalar sonucunda uyuşturucu madde bulunduran ve ruhsatsız tabanca taşıyan 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 21 adet fişek ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 400'ün üzerinde kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi de polis ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca, trafik denetimlerinde 198 araç kontrol edilerek, 4 araç sürücüsüne toplamda 4 bin 832 lira trafik cezası uygulandı.

Bursa polisi, "huzur" uygulamalarının suç oranlarını azaltmada etkili olduğunu vurgulayarak, İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.