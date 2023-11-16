Astım Hastalığı Nedir?

Astım, solunum yollarında iltihaplanmaların neden olduğu ve daralmalar nedeniyle ortaya çıkan hastalıktır. Bu daralmalar nefes almayı güçleştirir. Aynı zamanda mukozaların şişmesi ile Astım atakları meydana gelmektedir. Türkiye'de 100 yetişkinin 7’sin de 100 çocuğun 15’in de görülmektedir. Astım hastalığının tanısı muayene bulguları ve astım testleri ile konulmaktadır.

Peki Astım Belirtileri Nelerdir?

Astım hastalığının belirtilerinin arasında hırıltı, öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi astımın en büyük belirtileridir. Astım tekrarlayıcı nöbetler halinde olması ve gece yarısı veya sabaha karşı ortaya çıkması, soğuk algınlığı’nın ilerlemesi ve bazı alerjik maddelere maruz kalmasıdır.

Öksürük Hırıltılı solunum Göğüste tıkanıklık ve sıkışma hissin sebep olur. Soluk alıp verirken ıslık sesi çıkar. Nefes darlığı yaşanmaktadır.

Astım Hastalığının Nedenleri?

Astım Hastalığını tetikleyen etkenler alerjik veya solunum yollarındaki intihaplanmalardır.