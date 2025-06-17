Bursa’da mobilya sektöründeki faaliyet gösteren 3, turizm sektöründe faaliyet gösteren 1 şirkete, 2 ay ek süre verildi. Gıda, reklam, tekstil, metal sektöründe faaliyet gösteren 6 firmaya ise konkordato verildi.

Bursa’da faaliyet gösteren Gökkaya Koltuk, HMG Mobilya ve Polox Mobilya ile Cıus Turizm firmalarının başvurularıyla açılan konkordato davasında, şirketlere daha önce verilen 3 aylık geçici mühlet, 14 Haziran 2025 itibariyle 2 ay süreyle uzatıldı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, Avar Gıda Deniz Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Mental Ajans Reklam Matbaa Makina Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Zemheri Tekstil Kimya Hırdavat Makina Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Ayman Yassı Metal Otomotiv Yan Sanayi Yedek Parça İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Anonim, Ebren Tekstil Emprime İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Mihenk Boya Tekstil Kumaş Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ise 3 aylık geçici konkordato mehli verildi.