Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından Bursa İli Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi 123 Ada 2 Parsel’de bulunan 6.132,00 m2’lik arsa satışa çıkarıldı. İmar Durumu: 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planında, Ayrık nizam Kullanma alan katsayısı 1 Önden 10 mt. Arkadan 5metre ve Yandan 5 metre olarak yapılaşma şartları belirtilmiştir. Arsanın kıymeti ise, 129 milyon 985 bin 32,24 TL. İhale katılımcılarının Hasanağa OSB’den uygunluk görüşü alması gerekmekte.

İlanla ilgili detaylı bilgiye www.ilan.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: ilan.gov.tr