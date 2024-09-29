Ekiplerin 15 gün boyunca devam ettirdiği uygulamalarda 3 binin üzerinde kişi sorgularken, aranması olan 21 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde de ele geçirdi.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, kent merkezinde uygulamalarına devam ediyor. Kentin farklı bölgelerinde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, 15 günde 3 binin üzerinde kişi sorgularken, yapılan üst aramalarında 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 100 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda kaçak telefon ile aranması olan 21 şüpheli yakalandı. 11 kişiye ise uyuşturucu madde bulundurma ve ticari yapma suçlarından işlem yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların ‘huzur' ve güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı, hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA