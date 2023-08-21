Bursa'nın Yıldırım ilçesinin merkezinde yaşanan üzücü bir olayın ardından, 15 yaşındaki bir genç, evinden çıkıp sabah saatlerinde ortadan kayboldu ve şu ana kadar 16 gündür kendisinden haber alınamıyor.

5 Ağustos tarihinde, Rasim Yıldız isimli genç, arkadaşlarıyla buluşmak bahanesiyle evinden ayrıldı ancak o günden beri herhangi bir iz bırakmadı.

Kaybolan genç, Yıldırım ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi'nde ikamet ediyordu ve en son Yeşilyayla Mahallesi'nde görüldüğü biliniyor.

Olayın üzerinden 16 gün geçmesine rağmen, Rasim Yıldız hakkında herhangi bir bilgi elde edilememesi üzerine, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Gencin ailesi ve yakınları endişeli bekleyişlerini sürdürürken, yetkililer de genç adamın akıbetini aydınlatmak için titizlikle çalışmaya devam ediyor.