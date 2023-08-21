Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde, havaya rastgele ateş açan kişiler jandarma tarafından gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün törenine katılan kalabalık içinde havaya ateş eden şahısları başarılı bir operasyonla yakaladı.

Düğün mekanını adeta savaş alanına çeviren bu kişiler, ellerindeki silahlarla tehlikeli bir ortam yaratmışlardı. Ancak jandarma ekipleri, hızlı ve etkili müdahaleleriyle söz konusu şahıları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.