Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde konaklayan ve hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer S., polisin radarına takıldı. Şüpheliyi takibe alan ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüphelilerin farklı adreslerde kaldığını öğrenince baskın düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA