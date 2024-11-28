Edirne'de Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü karate antrenörlerinden Meltem Şahin, Makedonya Üsküp'te düzenlenen Grand Prix Skopje Uluslararası Karate Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndüErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Karate antrenörlerinden Meltem Şahin, Makedonya’nın Üsküp ilçesine giderek orada düzenlenen Grand Prix Skopje Uluslararası Karate Şampiyonasına katıldı. Turnuvada Türkiye’yi temsil eden tek kişi olan Şahin, bronz madalya kazandı. Üçüncü olarak kürsüde yerini alan Meltem Şahin’e madalyasını Makedonya Eski Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı, Milli Antrenör Jovan Lazarev takdim etti.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek çok gurur verici olduğunu ifade eden Meltem Şahin, "Kendi imkanlarım yettiği ölçüde gidebildiğim turnuvalara gidip daha çok tecrübe kazanmaya çalışıyorum. Ülkemiz bireysel sporlarda çok başarılı fakat bu yeteri kadar bilinmiyor. Bireysel sporların da bir gün takım sporları kadar desteklenmesini dilerim. Beni yetiştiren antrenörlerim Lütfü Yıldız ve Hamdi Çevik’e ve manevi desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Vedat Çimen'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.