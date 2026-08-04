Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde 235 konut ve 305 iş yerini açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. Satışlar, 19 ve 20 Ağustos 2026 tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenecek müzayedelerle gerçekleştirilecek. Dileyen vatandaşlar internet üzerinden de açık artırmaya katılabilecek.

BURSA'DA 18 İŞ YERİ SATIŞTA

Müzayede listesine göre Bursa'da 18 iş yeri satışa çıkarılacak. İş yerleri için alıcılara farklı ödeme seçenekleri sunulacak.

Ödeme planları ise şu şekilde olacak:

%10 peşin, 96 ay vade

%10 peşin, 120 ay vade

%30 peşin, 60 ay vade

KONUTLARDA 120 AY VADE

TOKİ'nin satışa sunacağı 235 konut için ise alıcılara %25 peşinat ve 120 ay vade imkânı sağlanacak. Konutlar 41 ilde satışa çıkarken, iş yerleri ise 30 ilde yatırımcılarla buluşacak.

MÜZAYEDE 19-20 AĞUSTOS'TA

Açık artırma, 19 Ağustos 2026 Çarşamba ve 20 Ağustos 2026 Perşembe günleri saat 10.30'da Ankara'daki İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

İnternet üzerinden katılım sağlayacakların kayıt işlemlerini ise 18 Ağustos 2026 saat 10.30'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

DETAYLAR İLAN.GOV.TR'DE

Müzayede kapsamında satışa sunulan taşınmazların listesi, satış şartları ve başvuru detaylarına ilan.gov.tr, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve Emlak Yönetim'in müzayede platformu üzerinden ulaşılabiliyor.