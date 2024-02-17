Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere köyü yolu üzerinde, Deliktaş civarında, 2 bin yıl önce taş ocağında çalışan işçiler için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği meçhul kişilerce tahrip edildi. İddiaya göre, heykelin sağ elindeki, gücü temsil ettiğine inanılan asa yok oldu.

Ayrıca Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı sahası, daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.

Milattan sonra 3. yüzyılda taş ocağında bulunan kaya parçasına işlenen ve Yunan mitolojisinde göre Herakles olarak anılan Herkül'ün, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu olduğuna inanılıyor.

Heykel ve kabartmaların o devirlerde kötülüklerden insanları koruduğuna inanılıyordu. Kabartmada, Herkül'ün sağ elinde, gücünü temsil eden asa, sol elinde ise öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor. Bu karakter, Yunan mitolojisinde Herakles ve Roma mitolojisinde Herkül olarak biliniyor.

Herkül'ü ziyaret eden Özdemir Yiğit, “Herkül heykelini görmek için İznik'e geldik. Görkemli heykeli gördük çok mutlu olduk. Fakat etrafında ki bu düzensizlik bu bakımsızlık gerçekten dikkatlerimizi çekti. Tarihimize sahip çıkalım” dedi.