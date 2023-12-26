Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 26 sayfalık ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi eser ele geçirdi. 1. yüzyıla ait ceylan derisinden yapılmış ve Aramice yazılı 26 sayfalık bir İncil, kaçakçılar arasında alınıp satılacaktı. İstanbul'dan gelen Abdurrahman A.'nın bu tarihi eseri Bursa'da pazarlamak üzere buluşacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti.

İncil'e 10 milyon dolar değer biçilen el yazması kitabın alımı için bir kafede yapılan pazarlık anında jandarma operasyonu gerçekleşti. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; diğer 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tarihi eserin, Hz. İsa'nın havarilerinden Barnabas'a ait olup olmadığını belirlemek amacıyla müzeye teslim edileceği öğrenildi.

Ele geçirilen 26 sayfalık ceylan derisi üzerine Aramice yazılı İncil, Hz. İsa'nın figürlerini içeriyor. Abdurrahman A., Halil K. ve Seyithan Ş.'nin tutuklandığı operasyon, tarihi eserin Barnabas'ın kayıp İncili olup olmadığına dair uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Barnabas, İncil'i Hazreti İsa'nın kendi dilinde kaleme alan yakın çevresindeki katiplerden biri olarak biliniyor. İncil'in günümüze ulaşmayan 4 kopyasından biri 1981'de Hakkari'deki bir mağarada köylüler tarafından bulunmuştu. Ancak bu İncil'in akıbeti, nereye götürüldüğü ve nerede saklandığı hala bilinmiyor. Bilirkişilerin yapacağı inceleme, ele geçirilen tarihi eserin kayıp Barnabas İncili olup olmadığını netleştirecek.