Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde öğle saatlerinde yokuş aşağı inen 38 AJF 546 plakalı sepetli vinç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek öndeki 34 EKD 524 plakalı araca çarparak sürükledi. Daha sonra refüje çıkarak diş hekimliği polikliniğine daldı. Araçta bulunan 10 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı. 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. Vinç sürücüsü ola yerinden kaçtı. Çalışanlar olası felaketten saniyelerle kurtuldu.

"Saniyelerle kurtulduk"

Diş hekimliği çalışanı Seda Top, " Yukarıdan geliyordu. Göbeğe çarptı sekerek bu tarafa doğru girdi. gelirken de kırmızı otomobile çarpmış bir çocuk yaralı genç bir adam yaralı durumu ne bilmiyorum. Ben kahve yaptım yerime geldim oda buraya girdi. Saniyelerle kurtulduk. Şoför kaçmış" dedi.