Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından; Bursa İli Osmangazi İlçesi Namıkkemal Mahallesi 2659 Ada 14 Parsel’de bulunan 123,62 m2 arsa üzerindeki kargir ev 3 milyon 523 bin 325,92 TL, Bursa İli Osmangazi Demirtaş Barbaros Mahallesi 7672 Ada 27 Parsel’de bulunan 1.807,29 m2’lik Tarım Alanları ve kısmen Orman Alan 2 milyon 710 bin 935 TL, Bursa İli Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi 5869 Ada 18 Parsel Bb:5 adresinde bulunan 90,66 m2’lik dükkan 4 milyon 100 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

Mudanya 1. (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu tarafından; Bursa İli Mudanya İlçesi Kumyaka Mahallesi 122 ada 2 parsel, Blok:G, Kat:3 B.B.No:9 sayılı taşınmaz bilirkişi raporuna göre; hol, banyo, 2 oda, mutfak, salon ve iki balkondan oluştuğu Net 60 m2, Brüt 70 m2 yüzölçümlü daire 5 milyon 269 bin 556 TL, Bursa İli Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi 1453 ada 1 parsel, Blok:G, Kat:3 B.B.No:8 sayılı taşınmaz bilirkişi raporuna göre; koridor, mutfak, salon, 3 oda, wc, banyo ve iki balkon, Net 115 m2, Brüt 130 m2’lik daire 4 milyon 959 TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

Mudanya 2. (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu tarafından; Bursa ili Mudanya ilçesi Akıncıabidin mahallesi ismet mevkii 1144 Ada, 5 Parselde bulunan 112 m² arsa üzerindeki bina 28 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

