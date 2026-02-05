Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünün ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin sınır illerinden yasa dışı yollarla yurda soktukları düzensiz göçmenleri güvenli evlerde barındırdıkları, ardından Ankara, Bolu ve Düzce güzergâhını kullanarak araç değiştirip Kocaeli’ye sevk ettikleri belirlendi. Bunun üzerine ekipler, Kocaeli, Tokat ve Sakarya’da tespit edilen adresler ve araçlara yönelik 10 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, 39 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Aramalarda sahte pasaport ve kimlik belgeleri ele geçirilirken, suçta kullanıldığı belirlenen biri tır 10 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, kaçmaya çalışan bazı göçmenlerin taksiye binme anı, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.