İnegöl İcra Dairesi tarafından; Yeniceköy Mah. 270 Sk. İç Kapı No: 11 İnegöl / BURSA adresinde bulunan 430,17 m2’lik dubleks daire 3 milyon 200 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

İnegöl (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu tarafından; Bursa ili, İnegöl ilçesi, Hilmiye mahallesi, 105 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3.151,78 m²’lik arsa 6 milyon 417 bin 940 TL, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Hilmiye mahallesi, 115 ada, 44 parselde bulunan 11.450 m²’lik Tarım arazisi 2 milyon 100 bin TL, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Hilmiye mahallesi, 115 ada, 42 parsel. İnegöl / BURSA adresindeki 6.500 m²’lik Tarım arazisi 1 milyon 300 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

