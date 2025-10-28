Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek törenler nedeniyle 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 08.30’dan program sona erene kadar Altıparmak Caddesi Varyant Altı Kavşağı, Hasta Yurdu Caddesi Orduevi Önü Kavşağı, Gökdere Bulvarı Meydancık Kavşağı, 1. Yeşil Caddesi Şenöz Kavşağı ile Atatürk Caddesi istikameti ve bu caddeye bağlantısı bulunan tüm cadde ve sokaklar araç trafiğine kapalı olacak.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenecek yürüyüş korteji ve halka açık konser nedeniyle ise saat 17.00’den program bitimine kadar İzmir Yolu Caddesi FSM Bulvarı girişi, Bilginler Caddesi FSM Bulvarı girişi, FSM Bulvarı Acıbadem Kavşağı - Cami Kavşağı - Tuna Kavşağı - Esentepe Kavşağı güzergâhı ile Nilüfer Hatun Caddesi Podyum Park Kavşağı ve yürüyüş güzergâhına bağlantısı bulunan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek yürüyüş korteji ve bayrak alanındaki konser etkinliği nedeniyle saat 18.00’den itibaren Beyazıt Caddesi-Kurtuluş Caddesi Kavşağı, Mahmudiye Kavşağı Kurtuluş Caddesi istikameti, Kurtuluş Caddesi’ne ve bayrak alanına çıkan tüm cadde ve sokaklar araç trafiğine kapalı olacak.

Kaynak: İHA