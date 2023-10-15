Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen bir uygulama çerçevesinde, 5588 kişinin UYAP sorgulaması gerçekleştirildi. Bu operasyon sırasında uyuşturucu madde taşıyan, ruhsatsız silah bulunduran ve çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün liderliğinde gerçekleştirilen bu operasyona Çevik Kuvvet, Narkotik, TEM ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Operasyonlar, Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde narkotik suçlar, hırsızlık, şüpheli şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik olarak sabit yol kontrol noktaları ve motosikletli polis timlerinin hareketli uygulamalarıyla gerçekleştirildi.

Toplamda 5588 kişinin UYAP sorgulaması sonucunda, uyuşturucu madde taşıyan, ruhsatsız silah bulunduran ve çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 muşta, 3 gram esrar, 2.15 gram bonzai ve 76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde kullanımı ve 2571, 5207 ve 6136 sayılı kanunlara muhalefetten toplam 7 kişiye yasal işlem uygulandı. Aynı zamanda, umuma açık işyerlerinde yapılan denetlemeler sonucunda, 130 işyeri kontrol edildi ve 3126 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Bu denetlemelerde, 4 işyerinin 4207 sayılı kanuna aykırı işletildiği, 4 işyerinde mesul müdür bulunmadığı, 1 işyerinin ruhsat belgesi ibraz edemediği ve 2 işyerinde toplam 3 çalışanın SGK kaydının olmadığı tespit edildi.

Günübirlik apartlara yönelik denetlemelerde ise toplamda 13 apart kontrol edildi ve bir apartta çalışan ve konaklayanların kaydı yapılmadığı için idari işlem uygulandı. Ayrıca, yapılan trafik denetlemelerinde 2899 araç kontrol edilmiş, 78 araç sürücüsüne toplamda 208 bin 286 TL idari para cezası uygulanmış ve 4 araç trafikten men edilmiştir.