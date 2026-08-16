Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kamuoyunun gündemine oturdu.

ALİHAN KURİŞ DAHİL ÇOK SAYIDA İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulanırken aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Kuriş, yakalanmamak amacıyla cep telefonunu evinde bırakıp farklı bir adrese gitmiş, söz konusu adreste gerçekleştirilen aramada gizli bir bölmede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ALİHAN KURİŞ TUTUKLANDI

Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kuriş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI; 6 ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL KARARI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı habere göre 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

YAPILANMA İÇİNDE 16 AYRI KOMİSYON KURULMUŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. Yapılanma bünyesinde 16 farklı özel komisyon kurulduğu tespit edildi. Bu komisyonların; Çamlıca Kitap Yayın, Personel, Ortaokul, İnşaat, Muhasebe, Ticari İşler, Teknik İşler, Hac ve Umre, İrşad, Mutfak Gıda Kermes, Kız Kursları, Lise, Üniversite, Daimi Grup ve Resmi İşler alanlarında faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Daimi Grup Komisyonu'nun akımın kendi içindeki eğitim vermeyi düşündüğü adayları belirlediği, Resmi İşler Komisyonu'nun kamu kurum ve kuruluşlarla olan evrak takibini yaptığı, İrşad Komisyonun ise manevi faaliyetlerin yönlendirilmesi ve denetimini yaptığı öğrenildi.