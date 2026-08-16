Emekli ve memur emeklileri, temmuz ayında yapılan artışla birlikte zamlı maaşlarını almaya başladı. Gözler şimdi ocak ayında uygulanacak yeni zam oranına çevrildi. Zam hesabında temmuz-aralık döneminde açıklanacak 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Temmuz enflasyonunun yüzde 1,78 olarak açıklanmasının ardından uzman isim, olası zam oranlarına ilişkin hesaplamalarını ve beklentilerini paylaştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 26’dan yüzde 28’e çıkardığını hatırlattı. Temmuz ayında açıklanan yüzde 1,78’lik verinin ikinci 6 aylık dönemin yalnızca ilk ayını kapsadığını belirten Bayram, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5 aylık daha bir zam farkını bekliyoruz. Buradaki ayların ortalaması yüzde 1,5 gelirse o zaman Merkez Bankası'nın bu tahmini yerinde olmuş oluyor. SSK - Bağ-Kur emeklileri şu anda 23 bin 552 TL alıyorlar. Eğer Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 10 ila yüzde 11'lik bir farkı işaret ediyor, eğer bu şekilde olursa SSK Bağ-Kur emeklileri 25 bin TL civarına yükselecektir. SSK, Bağ-Kur'un en düşük emekli aylığı. Ben bir önceki senenin asgari ücret rakamına kadar artırılacağını ve bu artışın yüzde 10 değil de yüzde 13 ila yüzde 15 civarında SSK Bağ-Kur emeklileri yani en düşük emekli maaşı alanlarla beraber SSK Bağ-Kur emeklilerine yapılacağını düşünüyorum.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı 31.527 TL. Memur emeklileri ve memurlar yüzde 11 ila yüzde 12 civarında toplu sözleşme farkından kaynaklanan daha fazla bir farka ulaşacaklar. Benim zaten tahminimin temeli de buraya oturuyor. Neden yüzde 13 ve yüzde 15 dedim. Memur emeklilere, memurlara bu zam farkı yapılırsa eşitlenmesi adına böyle bir fark bekliyoruz. Bu da 31.527 TL olan şu andaki en düşük memur emekli aylığının sene sonu itibarıyla 35.000 TL civarına çıkmasını öngörüyorum"