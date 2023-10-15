İstanbul'un Esenler ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan alkollü yabancı uyruklu birey, ailesiyle yaşadığı bir tartışma sonucunda evini ateşe verdi. Yangın 1118 sokakta saat 7.45 civarında başladı. Hızla yayılan dumanlar binayı sararken, olayı gören komşuların hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine kurtarma operasyonu başladı.

İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye merdiveni kullanılarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, 13 kişi ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Olayın ardından, evini yakıp kayıplara karışan şahsın bulunması için polis ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Bina sakinlerinden biri yangının aile içi bir anlaşmazlık sonucunda meydana geldiğini söyleyerek, "Bu binada oturuyorum. Bir aile arasında bir tartışma olduğunu duyduk, çocuk kazayla evi yaktı sanırım. Bu olay sonucunda mahsur kaldık, hayatta kalmak için itfaiye ekiplerine ne kadar minnettarız bilemezsiniz" şeklinde ifadelerde bulundu.