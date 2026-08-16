PYD-SDG Kobani Sorumlusu Mahmut Berhudan, Suriye ordusu ve hükümetiyle yürütülen entegrasyon görüşmelerinde önemli mesafe kat edildiğini açıkladı. Berhudan, YPG-SDG’nin fesih kararının önümüzdeki birkaç gün içinde ilan edileceğini ve özerk yönetim modelinin de sona ereceğini belirtti.

Türkiye gazetesine konuşan Mahmut Berhudan, Suriye ordusu ve hükümetiyle yürütülen entegrasyon sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Berhudan, yaşanan sorunların yüzde 99 oranında çözüldüğünü belirterek, “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde YPG-SDG’nin feshini duyuracağız. Özerk yönetim yapısı da ortadan kalkacak. Tek ordu, tek devlet, tek bir bayrak, ortak vatan çerçevesinde el ele yeni Suriye’yi inşa edeceğiz” dedi.

Berhudan, Suriye’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’de devam eden “Terörsüz Türkiye” süreciyle bağlantılı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu süreçte önemli bir siyasi adım attığını belirten Berhudan, söz konusu hamlenin yalnızca Türkiye’yi değil, Suriye, Irak ve İran başta olmak üzere Orta Doğu’daki dengeleri de etkileyebileceğini söyledi. Berhudan, sürecin bölgedeki çatışmaların sona ermesine ve yeni bir siyasi dönemin başlamasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

YPG’nin kuruluş sürecinde yer alan Mahmut Berhudan, örgütün Suriye ordusuna katılımına ilişkin çalışmaların büyük ölçüde sonuçlandığını belirtti. Berhudan, askeri yapıların entegrasyonunun yanı sıra kamu kurumları ile petrol sahalarının merkezi yönetime devri konusunda da sona yaklaşıldığını söyledi.

Suriye’de bağımsız bir Kürt devleti kurma hedeflerinin bulunmadığını ifade eden Berhudan, böyle bir talebin hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını savundu. Kobani’nin ayrı bir devlet olarak düşünülmesinin gerçekçi olmadığını dile getiren Berhudan, Kürt nüfusunun ülkenin farklı bölgelerinde yaşadığına dikkat çekti. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere de değinen Berhudan, mevcut dönemin çatışma yerine barış ve normalleşme süreci olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

SURİYE ORDUSUNA 12 BİN SAVAŞÇI ENTEGRE OLABİLİR

Berhudan, Suriye ordusuna entegrasyon kapsamında şimdiye kadar 10 bin savaşçının orduya katıldığını, sürecin tamamlanmasıyla bu sayının 12 bine çıkabileceğini belirtti. Örgütün geçmiş dönemine ilişkin 70-100 bin kişilik ordu yorumlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Berhudan, “Şu ana dek Suriye ordusuna 10 bin savaşçımız entegre oldu. Belki bu rakam 12 bini bulabilir. Bizimle ilgili geçmiş dönem dahil yapılan 70-100 bin kişilik ordu yorumları gerçeği yansıtmıyor” diye konuştu. Berhudan ayrıca, yapılanma içerisinde Arap kökenli kişilerin büyük ölçüde kalmadığını, Kamışlı-Cezire bölgesinde ise birkaç kişinin bulunabileceğini öne sürdü.