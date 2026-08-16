Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün nedeniyle oluşturulan gelin konvoyunda ilerleyen gelin aracının sürücüsü, trafikte tehlikeli manevralar yaptı.
Sürücünün gerçekleştirdiği tehlikeli hareketler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gelin aracının, konvoyla birlikte ilerlediği sırada trafikte tehlike oluşturabilecek şekilde şerit değiştirdiği görüldü.
Görüntülerin ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit ederek tehlikeli şerit değiştirme nedeniyle 10 bin TL cezai işlem uyguladı.
Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ