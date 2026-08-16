Edinilen bilgilere göre, İnegöl Bölge Trafik ekipleri Bursa-Ankara karayolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında ekipler, 34 DEM 153 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ekiplerin ihtarına uymayarak aracıyla hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler tarafından takip başlatıldı. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca, aracın Kestel ilçesi girişinde önünün kesilmesiyle sona erdi.



Araçta yapılan aramada, arka koltukta bulunan poşet içerisinde 483 gram esrar maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 168 bin TL ele geçirildi. Araç sürücüsü Diyar E. (30), Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan sürücüye, “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 200 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.