Bursa’da inşaat ve beton alanında faaliyet gösteren üç şirket ile iki kişi, içinde bulundukları mali zorluklar nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, dosya üzerinde yaptığı ön incelemenin ardından talebi uygun bularak borçlular hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alınmasına hükmetti.

Bursa Ticaret Sicili'ne kayıtlı Netiş Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Beton Turizm İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Teknik Prekast Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte A.D. ve M.D. hakkında verilen karar, 3 Mart 2026 saat 15.30 itibarıyla yürürlüğe girdi. Mahkemenin geçici mühlet kararı vermesiyle birlikte, şirketler ve ilgili kişiler açısından yeni bir hukuki süreç resmen başlamış oldu.