

Bursalıları kesintisiz ve sağlıklı su ile buluşturmak için birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Kentin birçok noktasında su depoları inşa eden BUSKİ Genel Müdürlüğü, Çınarcık suyunu Görükle ve Mudanya’ya taşıyacak olan ‘Görükle Yatay Delgi Karayolu Geçişi’ projesinde 50 metrelik mesafede 2 bin minimetre ve bin minimetre boru çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında bin 600 minimetre çelik boru hattı Mudanya hattına entegre edilecek. 600 minimetre hat ise 9 bin metreküp kapasiteli Görükle su deposuna giden iletim hattını besleyecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve BUSKİ yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

BUSKİ aracılığıyla Bursa’nın su sorununu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Görükle’deki 50 metrelik yolda hem bin 600’lük hem de 600’lük olmak üzere iki hattı alttan geçirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çınarcık suyunu önce 600 minimetre hatla Görükle’deki depoya, bin 600’lük hatla da direkt Mudanya’ya vereceğiz. Mudanyalıları Çınarcık suyuyla buluşturan projenin devamını yapıyoruz. Yakın süre içerisinde tamamlanacak. Şehrimizin altyapı omurgasını güçlendiriyor, su arz güvenliğimizi kalıcı hale getiriyoruz" dedi.

Kaynak: BÜLTEN