Yeni düzenleme kapsamında standartlara aykırı “APP” plaka kullanan sürücülere 140 bin lira ceza verileceğinin açıklanması üzerine, plakalarını değiştirmek isteyen vatandaşlar plaka basım atölyelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İhlalin aynı yıl içinde ikinci tekrarında ise ceza miktarının 280 bin lira olacağı belirtilmişti. Yeni düzenleme sonrasında ceza yememek isteyen sürücüler, plaka basım atölyelerine akın etti.

“CEZA YEMEMEK İÇİN GELDİM”

Efkan Seyyar, APP plakaların standart dışı kabul edilmesini anlamsız bulduğunu belirterek şöyle konuştu: Aracımın plakası standart değil. Ben de ceza yememek için geldim. Cezalar arttı. 140 bin lira ceza yiyenler varmış. Bundan çekindiğimiz için buradayız. Çok fazla sıra var. İşimiz uzun. Önce onay almamız, ardından da plakayı bastırmamız gerekecek. Bir süre daha burayız. İşlemler kısa sürmüyor. Bugüne yetiştirmeye çalışıyoruz. Bence yararlı bir uygulama değil. Araçtaki plaka yazısının farklılığı trafiği tehlikeye atan bir durum. Bu plakaların yazı sitili daha kalın ve daha okunaklı. Buna rağmen kabul edilmeyişini mantıklı bulamıyorum.