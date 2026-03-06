Mübarek Ramazan ayında, yetimlerle aynı sofrada buluşmanın büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sizler bizim kıymetli evlatlarımız, değerlilerimiz, göz bebeğimizsiniz. Azmin ve çabanın açamayacağı kapı, kaldıramayacağı engel yoktur. Zor zamanlarınızda sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz, destek alabileceğiniz, sizi sevgi ve şefkatle sarıp sarmalayacak bir devletimizin olduğunu da hatırlamanızı isterim. Biz de devletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız güçle, Yıldırım Belediyesi olarak her zaman ve her şartda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Yetim çocuklara tavsiyelerde de bulunan Başkan Oktay Yılmaz, "Kıymetli küçük kardeşlerim, belediye başkanınız olmamdan ziyade bir abiniz olarak sizlere birkaç tavsiyem olacak. Eğitiminizi çok ciddiye alıp bu yolda büyük gayret gösterin çocuklar; okuyun, merak edin ve araştırın. Kendinizi, yaşıtlarınızın en iyi versiyonu olma adına geliştirin ve zenginleştirin. Hayat yolculuğunuzda sizleri hakikate ulaştıracak en önemli kriterlerin; iyilik, merhamet yardımseverlik ve empati gibi değerler olduğunu unutmayın. Allah’ın izniyle sizler yarınlarımızın umudu, istikbalimizin mimarları, sizden sonra gelecek evlatlarımızın ise ilham kaynağı olacaksınız. Buna yürekten inanıyor, hayat yolculuğunuzda sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA