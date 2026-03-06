Ligde geride kalan 27 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan Bordo Beyazlılar, bu maçlarda rakip filelere 53 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.

Sultan Su İnegölspor, geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Bucaspor 1928 ekibini 4-0’lık net bir skorla yenerek puanını 49’a çıkararak 4. sıraya yükseldi.

2 haftalık galibiyet serisini 3 maça çıkarmaya çalışacak olan Sultan Su İnegölspor’un Kepezspor karşısına geçtiğimiz haftanın ilk 11’i çıkması bekleniyor.

KEPEZSPOR NASIL BİR TAKIM?

Sezona kötü bir başlangıç yapan Antalya temsilcisi Kepezspor, geride kalan 27 hafta sonunda 26 maça çıktı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyetlik performans gösteren ekip, topladığı 20 puanla küme düşme hattında 16. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz haftayı dinlenerek BAY geçen Kepezspor, ligin ilk yarısında İnegöl’de oynanan karşılaşmayı 3-0 kaybetmişti. Ligin ilk yarısına göre, ligin ikinci yarısında daha dirençli bir performans ortaya koyan Antalya ekibi, son 10 lig maçında rakip filelere gol atmayı başardı. İleriki hatta tehlikeli olan Kepezspor, defans hattında ise açıklar veren bir ekip olarak karşımıza çıkıyor.

KEPEZSPOR-SULTAN SU İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. Haftasında Kepezspor-Sultan Su İnegölspor arasındaki mücadele 7 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Kepez Hasan Doğan Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.