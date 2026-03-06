Güvenlik riskleri nedeniyle Türk hava yolu şirketlerinin bazı ülkelere yaptığı uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran–İsrail savaşının etkilediği hava sahalarındaki durumun yakından takip edildiğini belirtti. Açıklamada, İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahalarının kapalı olduğu ifade edildi. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’da ise kısmi uçuşların sürdüğü, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava trafiğinin kontrollü ve sınırlı şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Türk hava yolu şirketlerinin bölgeye yönelik seferlerinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya alındığını belirten Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress’in İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının 9 Mart gün sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca Pegasus’un İran seferlerini 12 Mart’a, Türk Hava Yolları’nın ise 20 Mart’a kadar programdan çıkardığı bildirildi.

Bakan Uraloğlu, hava sahalarındaki günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılacak uçuşların bugün gerçekleştirilmeyeceğini de duyurdu.

Öte yandan bazı uçakların farklı havalimanlarında bekletildiği belirtildi. Buna göre İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 1 olmak üzere toplam 7 Irak Havayolları uçağı park halinde bulunuyor. Sürecin ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait iki uçak ile Irak’ta Tailwind Havayolları’na ait kiralık bir uçağın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanı sıra Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen bir İHA nedeniyle, Azerbaycan Havayolları’na ait iki yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na iniş yaptığı, uçaktaki yolcuların ise güvenli şekilde karayoluyla Nahçıvan’a ulaştırıldığı belirtildi.