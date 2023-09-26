Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bir uygulama düzenledi. Bu uygulama kapsamında, şüpheli kişilere ait evlere savcılık kararıyla girildi ve toplamda 302 kişi gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı izin doğrultusunda, 10-24 Eylül tarihleri arasında 20 farklı adrese baskınlar düzenledi. Bu baskınlar sırasında kahvehane, park ve meydanlarda kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ise 13 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 129 fişek ve 12 adet kesici alet ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin üzerlerinde ve evlerinde 753 gram metamfetamin, 215 gram esrar, 36 gram bonzai, 560 gram hint keneviri, kokain ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 5 hassas terazi bulundu.

Ekipler aynı zamanda 18 bin 829 kişi ile 2 bin 99 araç ve motosikleti sorgularken, 302 kişi hakkında yasal işlem başlattı. Kimlik sorgulamaları sonucunda mahkeme ve savcılık tarafından yakalama kararı bulunan 138 kişi adliyeye sevk edildi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 45 motosiklet ile 3 aracı çalıntı olarak tespit etti ve dilencilik yapan 17 kişiye ise toplamda 10 bin 489 lira idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik önlemlerinin vatandaşların güvenliği açısından devam edeceğini duyurdu.