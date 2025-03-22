



Bursa Merinos Stadında düzenlenen iftar organizasyonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşleri Genel Müdürü Süleyman Şahin ile spor camiasının temsilcileri, başkan ve yöneticileri katıldı.



BASKF Başkanı Çetin Yıldız yaptığı selamlama konuşmasında kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise spor kulüplerinin Bursa'ya kattığı değerden söz ederken , Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise her daim spor kulüplerinin yanında olacağını söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise gençlerin uyuşturucu bataklığından kurtulması için sporun büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Gerek geçmişte Nilüfer'de gerekse de şimdi Büyükşehir'de çocuklarımıza sahip çıkan tüm spor kulüplerimize hep destek verdim. Bundan sonra da aynı desteği vereceğim" diye konuştu.