Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü önderliğinde, Çevik Kuvvet, KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele), Narkotik, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 255 kişinin UYAP (Uyuşturucu ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele) sorgulaması yapıldı.

08 Ekim 2023 tarihinde, saat 21.00 ile 23.00 arasında Yıldırım ilçesinin Meydancık Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu sabit ve Motosikletli Polis Timleri hareketli uygulamaları sırasında, 255 kişinin UYAP sorgulamaları tamamlandı.

Operasyon sonucunda, toplamda 8 kişi, üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunması nedeniyle gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 30 adet fişek, 4,23 gram esrar maddesi ve 6,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında 133 araç da kontrol edildi ve 3 araç sürücüsüne toplamda 2,436 TL idari para cezası uygulandı. Emniyet güçleri, bu tür operasyonlarla suçla mücadelede kararlılıklarını sürdürüyor.