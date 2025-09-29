Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre gram altın 5 bin 202 liradan alınırken, 5 bin 268 liradan satılıyor. 22 ayar bileziğin gramı 4 bin 756 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 4 bin 970 lira seviyesinde gerçekleşti.

14 ayar altın alışta 2 bin 868 lira, satışta ise 3 bin 914 lira olarak kaydedildi. Çeyrek altın 8 bin 524 liradan alınırken, 8 bin 589 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın ise 8 bin 419 liradan alınıp 8 bin 500 liradan satışa sunuluyor.

Yarım altın 17 bin 48 liradan alınırken, 17 bin 190 liradan satıldı. Tam altın ise 33 bin 991 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 34 bin 248 lira seviyesinde gerçekleşti.