Türkiye’de son yıllarda girişimcilik ekosistemi hızla büyüyor. Özellikle teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin sayısındaki artış, sermaye ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda Dünya Katılım Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Fonangels Yıldızları etkinliğinde, girişimcilerin fon kaynaklarına erişimi ve doğru network ağlarını oluşturması için gerekli mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Fonangels Yıldızlarının sunum yaptığı etkinlikte yer alan sektör temsilcileri, finans sektörünün büyüme sürecine de dikkat çekerek, sermayenin girişimcilik dünyasıyla daha verimli bir şekilde buluşmasının ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Etkinlikte konuşan Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş, girişimcilerin yalnızca finansmana değil, aynı zamanda doğru bağlantılara ve mentorluk fırsatlarına da ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Yatırım dünyasında asıl maharet, bugünün dev firmalarına yatırım yapmak değil; yarının devleri olacak girişimleri bugünden keşfedip onlara yatırım yapabilmektir. Amacımız, girişimcilerin sadece fon sağlamakla kalmayıp, doğru kişilerle tanışarak işlerini büyütebilecekleri bir ortam oluşturmak. Bu tarz etkinlikler, girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkarmaları için büyük bir fırsat sunuyor."

Etkinliğe ev sahipliği yapan Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş da girişimcilerin fikirlerini dinlemekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Girişimciler, ekonomik büyümenin ve yenilikçi çözümlerin en önemli aktörleridir. Onları desteklemek, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de girişimcilik ve finans sektörünün güç birliği yaptığı bu tür organizasyonların, ekonomik büyümeyi hızlandırarak sürdürülebilir bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlaması bekleniyor.