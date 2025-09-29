TCMB, geçtiğimiz günlerde kredi kartı işlemlerinde faiz oranlarını düşürdü. Yapılan açıklamaya göre, kredi kartı nakit avans ve kredili mevduat hesabı faizlerinde 25 baz puanlık indirim gerçekleştirildi. Yapılan değişiklikle, akdi faiz oranı yüzde 4.75’ten 4.50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5.05’ten 4.80’e düşürüldü.

Yeni Oranlar 1 Ekim'den İtibaren Geçerli Olacak

Faiz oranlarındaki güncelleme 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu sayede kredi kartı sahipleri, nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarında daha avantajlı faiz oranlarından faydalanabilecek.