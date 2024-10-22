Belediye, ilçede yerleştirdiği dört farklı zirai ilaç ambalaj toplama konteyneri aracılığıyla toplanan atıkları ilgili lisanslı firmaya ulaştırarak imha işlemlerini gerçekleştiriyor.

Yıldırım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atıkların uygun bir biçimde yönetilmesi ve geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırılması için çeşitli uygulamalarına devam ediyor. Bu sıfır atık uygulamalarından biri olarak, kırsal alanlara konulan zirai ilaç atık toplama konteynerleri, çiftçilerin kullandığı bitki koruma ürünleri ambalajlarının ve atıklarının toplanmasını sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz yıldan itibaren bu dört noktadan topladığı 580 kilogram zirai ilaç atığını, ilgili lisanslı firmaya iletmek üzere işlemeye devam ediyor.