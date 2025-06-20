Toplam 25 bin 168 sınıfta eğitim veren 40 bin 732 öğretmen de yaz tatiline başladı.

Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda düzenlenen törenle öğrenciler karnelerini Bursa Valisi Erol Ayyıldız’dan aldı. Öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, Vali Ayyıldız öğrenci ve öğretmenlerin başarı dolu bir dönemi geride bıraktığını belirtti. Törene ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Ali Reisoğlu ve birçok kurum müdürü katıldı.

Türkiye’de 7 mükemmeliyet merkezinden biri olarak kabul edilen Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Reisoğlu, geçtiğimiz hafta düzenlenen istihdam fuarında 82 firma ile 2 bin öğrenciyi buluşturduklarını, bunlardan 300 öğrencinin istihdamının sağlanacağını aktardı. Öğrencilerin atölyelerde kazandıkları becerilerle firmalarda işe başladığını söyleyen Reisoğlu, çocukların sevincine ortak olmanın kendileri için keyif verici olduğunu ifade etti.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak. Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek, ara tatil ise 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 12 Şubat 2026’da başlayıp 26 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacak.