CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve tutuklamaların artmasıyla birlikte, parti kulislerinde hareketlilik başladı. Kulislerde, CHP’nin bu operasyonlara karşı daha net bir tavır alacağı ve tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara’da bir araya getirme kararı aldığı dile getirildi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar

İstanbul’da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP’li ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk iddialarıyla 19 Mart’ta başlatılan operasyonların ardından, Adana, Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyeleri de benzer operasyonlarla gündeme gelmişti.

Böcek tutuklandı, Karalar ve Tutdere gözaltında

Son operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanırken, Adana Büyükşehir Beldediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı.

Bursa belediye başkanları da toplantıda yer alacak

Ankara’daki toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan da katılacak.