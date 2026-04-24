Dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından il genelinde açılan BURFAŞ kafelere ilgi gün geçtikçe artıyor.

Ünlü markalara adeta rakip olan BURFAŞ Kafelerde soğuk ve sıcak içecekler, aperatifler, tatlı, pasta onlarca ürün uygun fiyatlarla vatandaşlara satılıyor.

Şehrin genelinde yaygınlaştırılan kafelere şimdide dondurma stantları kurulmaya başlandı.

Daha önce Bursa Merinos içerisinde ter alan BURFAŞ Kafede yer alan dondurma satış hizmetinin diğer kafelerde de olması için düğmeye basıldı.

Edinilen bilgiye Bursa'da 8 ayrı noktaya BURFAŞ Dondurma geldi.

Kent Meydanı AVM karşısında yer alan BURFAL Kafede dondurma satışları resmen başladı.

Bir top dondurma, 30 TL'den satışa sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin bu yeni hizmeti vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı