Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Arif Çelik, yapılan arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Ancak, yaşlı adamın bulunmasının hemen sonrasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Yenişehir ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi'nde tek başına yaşayan Arif Çelik'ten haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları, yakınları tarafından kapısının açık bulunmasıyla başladı. Eve giren aile üyeleri, Çelik'i bulamayınca durumu hemen jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, BAKUT, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, kırsal bölgede yoğun bir çalışma başlattı.

Yapılan yoğun çabalar sonucunda Arif Çelik sağ olarak bulunsa da, yaşamını yitirdiği belirlendi.