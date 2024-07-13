Bursa'da dava sonrası husumetli iki taraf adliye önünde birbirlerine girdi. Kavgayı polisler ayırırken olay sonrası 8 kişi gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi'nde bulunan Bursa Adliyesi'nde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, dava sonrası Adliye çıkışında karışılan iki taraf birbirine girdi. Yumruk ve tekmelerin havaya uçuştuğu kavgaya polis müdahale etti. Taraflar güçlükle ayrılırken olaya karışan 8 kişi gözaltına alındı. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA