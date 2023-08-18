Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ağılda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Mustafakemalpaşa ilçesi Ömeraltı Mahallesi’ndeki bir ağılda yangın çıkarken, koyunlar telef olmaktan son anda kurtarıldı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, "Koyun ağılında çıkan yangına ekiplerimiz kısa sürede ulaşarak müdahale etti. Yangına yapılan erken müdahale sayesinde hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü" denildi.