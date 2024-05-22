Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir aileyi yakalayıp haklarında idari işlem uygularken, üzerlerinde bulunan paralara el koydu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.

Zabıta ekipleri, şehrin dört bir yanına giderek dilencileri tek tek yakaladı. Yakalanan dilenciler Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülerek üzerlerindeki para, peçete ve yara bandı gibi eşyalarına el konuldu.

Bu operasyonda yakalanan 9 dilenciye 977 TL idari para cezası verildi.



Gözaltına alınan dilencilerin hepsinin aynı aile fertlerinden olduğu tespit edildi. Dilencilerin üzerlerinde çıkan 1970 liraya da el konuldu.

Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.