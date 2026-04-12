Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta mücadelesinde Bursaspor, Ankara Demirspor’a konuk oldu. Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Hakemler: Mehmet Terece, Eren Özçelik, Halil Aslandağ, Fırat Kaçmaz

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Sefa Narin (Eyüp Akcan 46'), İlhan Depe (Hakkı Türker 74'), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Musa Çağıran 84'), Ertuğrul Furat (Salih Kavrazlı 65'), Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit 46')

Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Eralp Aydın (Ahmet Nas 83'), Batuhan Süer, Kadir Subaşı, Mehmet Aslanboğa, Furkan Işıkdemir (İsa Halidi 88'), Berk Yiğit Karadağ (Atakan Dama 46'), Furkan Emre Ünver, Tolunay Artuç, Leon Çalışkan (Hasan Ege Akdoğan 79'), Deniz Yaşar (Malik Yılmaz 83')

Sarı kart: İlhan Depe (Bursaspor 21'), Berk Yiğit, Karadağ (Ankara Demirspor 28'), Tolunay Artuç (Ankara Demirspor 57'),

Kırmızı kart:

Goller: Halil Akbunar (Bursaspor 15'),