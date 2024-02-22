Bursa'da Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir çalışmada, Kayapa'dan Yenişehir'e uzanan 95 kilometrelik aktif bir fay hattı keşfedildi. Bu fay, 7,3 büyüklüğünde bir deprem üretebilme potansiyeline sahip.

Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Engin Er, alüvyon zeminin altında bulunan fay hattının detaylı bir çalışma ile ortaya çıkabildiğini ifade etti. Çalışma kapsamında Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından Bursa'da 25 farklı noktada sismik ölçüm alındı. Elde edilen verilere göre, daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometrelik Kayapa-Yenişehir Fayı, 7,3 büyüklüğünde deprem üretebilecek bir potansiyele sahip.

Fay hattının haritasının çıkarıldığı çalışma, Gazete Duvar'ın haberine göre henüz resmi olarak yayınlanmamış olsa da AFAD tarafından destekleniyor. Çalışmanın adı "Jeolojik ve Jeofizik Metotlarla Yeni Keşfedilen 1855 Bursa Depremlerinin Olası Kaynağı: Kuzey Anadolu Fay Zonu Güney Koluna Ait Çek-Ayır Havzalarını Biçen Kayapa-Yenişehir Fayı."

Fay hattı, Timsah Arena ve Şehir Hastanesi arasından geçerek şehir merkezinden doğuya uzanıyor. Çalışma, yeraltının haritasını çıkararak fay hattının geçtiği yerleri tespit etti. Fay hattının batı kesimi 40 kilometre, doğu kesimi ise 55 kilometre uzunluğunda.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Engin Er, 2012 yılında açıklanan aktif fay hattı haritalarında bu fayın yer almadığını belirtti. Alüvyon zeminin altında bulunan fayın detaylı çalışma olmaksızın ortaya çıkmayacağını vurgulayan Er, alüvyon zeminin depremin etkisini artırabileceğini ifade etti.

Er, Bursa Ovası'nda bulunan 700 metreye kadar varan alüvyonal zeminin depremi büyütme özelliğine sahip olduğunu dile getirdi. Fayın Yenişehir bölümünde en son 1400 yılında deprem olduğunu hatırlatan Er, 624 yıllık bir suskunluğun ardından biriken kaymanın 5,4 metre olduğunu ve fay hattının 7,3 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.

Buna ek olarak, fay hattının üzerine bina yapılmaması gerektiğini vurgulayan Er, Bursa'da fay hattı üzerindeki binaların sayısının araştırılması ve kentsel dönüşümün bu çalışmadan sonra yapılması gerektiğini belirtti.