Olay, Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 JHY 60 plakalı otomobil hareket halindeyken otomobilden bir anda dumanlar yükseldi. Yükselen dumanları gören sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. Dumanlar yerini alevlere bıraktı. Yoldan geçen vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, yangın tüpleri ile yanan otomobile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan otomobili söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA